شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة صالح الخليوي، مع سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي، وعدد من مسؤولي السفارة.

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، لا سيما على مستوى العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المجري، وتفعيل دور لجنتَي الصداقة البرلمانية المشتركة بين الجانبين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية العمل المشترك بين البلدين لتقوية العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة. يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تستهدف توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدَين الإقليمي والدولي.