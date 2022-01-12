شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قواعد تراخيص «مراكز ومعاهد التدريب» والمرافق الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس الوزراء، على تعديل عدد من مواد تنظيم وزارة الرياضة ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، ومن ذلك تعديل الفقرتين (6) و(7) من المادة (الثانية)، لتكونا بالنصين الآتيين: «6 - الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي. 7 - وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي، وإدارتها».

وتطرق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، خلال جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي إلى ما توليه المملكة من حرص على تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها الشقيق، وما يبذله تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا السياق من جهود لدرء التهديد عن المنطقة، وتأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مع استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بالبحار.

كما أقر المجلس اعتماد الحساب الختامي لجامعة بيشة لعام مالي سابق. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وتقريران سنويان لهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تعديل اتفاقية تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية

وافق مجلس الوزراء، على تعديل المادة (7) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/ 78) وتاريخ 18/ 6/ 1441هـ، لتكون بالنص الوارد في القرار.

تعاون مع السياحة العالمية للأمم المتحدة لإنشاء أكاديمية دولية

وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للأكاديمية.

مشاورات سياسية مع النرويج

وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة النرويج.

المركز الوطني للنخيل يرتبط تنظيميا بوزير البيئة

وافق مجلس الوزراء، على تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لاتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى مركز يرتبط تنظيميا بوزير البيئة والمياه والزراعة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

انضمام المملكة للتحالف العالمي للمحيطات

وافق مجلس الوزراء، على انضمام المملكة العربية السعودية إلى التحالف العالمي للمحيطات، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

تفاهم مع أوكرانيا في العلوم والمراقبة المالية

فوض مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا في مجال العلوم والتقنية والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

تباحث مع قطر لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

فوض مجلس الوزراء، رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في دولة قطر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

دعم الأمن والاستقرار والنماء بالسودان

أوضح وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، أن المجلس استعرض عددا من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، ودعمها كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

تطوير العلاقات والتعاون مع دول العالم

اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته مع عدد من دول العالم في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

”الخليج 365” تهنئ

وافق مجلس الوزراء، على تعيين وترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير).

وتهنئ ”الخليج 365” المترقين وهم: سعد بن عبدالعزيز بن محمد التميمي إلى وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وسليمان بن إبراهيم بن عبدالعزيز التويجري إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الحرس الوطني، وعبدالرحمن بن سليمان بن حمود الغضبان إلى وظيفة (مدير عام تنمية الاستثمارات) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وم. عبدالله بن ناصر بن عبدالله الغازي إلى وظيفة (مهندس مستشار تخطيط) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومحمد بن ناصر بن أحمد الحيدر إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التعليم.كما تهنئ المعينين: بندر بن خربوش بن هندي الذويبي على وظيفة (أمير الفوج السادس) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الحرس الوطني، وعلي بن محمد بن عبدالعزيز المسعود على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.