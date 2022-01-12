شكرا لقرائتكم خبر عن الروبيان «الجامبو» يغزو أسواق الشرقية.. و30 % انخفاضا في الأسعار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسواق السمك بالمنطقة الشرقية، توافر الروبيان الكبير «الجامبو»، في الموسم، الذي دخل سدسه الأخير، فلم يتبق من الموسم إلا أيام ويسدل ستاره، والذي يصادف آخر ساعة في 31 من شهر يناير الجاري، ووصفه المتداولون بـ«موسم خير وبركة»، رغم الصعاب.

تحويل الرخص

وقال المتداول والمتابع للأسواق فاضل القلاف: إن كثيرًا من مراكب الصيد ودعت الموسم بالفعل، وحولت رخص صيدها إلى صيد الأسماك، مبينًا أن الأسعار كانت ممتازة مع بداية الموسم، وحتى بعد مضي 3 أشهر، التي قلت فيها الأسعار بنسبة 30 % عن العام الماضي، مبينًا أن النسبة الأكبر من الروبيان الكبير «70 %»، تأتي من بحر الشمال، و30 % تأتي من الدمام، والخبر، والعزيزية، والهاف مون.

برودة الأجواء

وبيّن أن أكثر ما يتواجد حاليًا، بعد برودة الأجواء، هو روبيان الجامبو، الذي غزا الأسواق، الذي يبلغ عدد حبات الكيلو الواحد بين 15 و20 حبة، بسعر 1500 ريال للمن الواحد «16 كيلو»، والروبيان من 20 إلى 30 حبة بسعر 1300 ريال للمن.

وتابع: أما الروبيان الوسط، الكيلو الذي يكون عدد الروبيان فيها من 30 لـ 40 حبة بسعر 1000 ريال للمن، ومن 40 لـ60 حبة بسعر 800 ريال، أما من 60 لـ80 حبة بسعر 600 ريال للمن الواحد، أما الروبيان الصغير فمن 80 لـ100 حبة بسعر يتراوح بين 300 و400 ريال، والروبيان الصغير جدًا فوق 100 حبة بسعر 250 ريالًا.

تخزين منزلي

من ناحيته، أكد المتابع للأسواق والمتداول فيه عادل الحزام، أنه لم يتبق من الموسم سوى 20 يومًا تقريبًا، فقد بدأ الموسم في 1 أغسطس 2021، ويسدل ستاره في نهاية يوم 31 يناير 2022، مشيرًا إلى أن سعر ثلاجة الروبيان الكبير «الجامبو» تزن 32 كيلو يصل لـ500 ريال، وسعر الكيلو منه 25 ريالًا.

وأوضح أن المواطنين خزنوا في منازلهم الروبيان، وبالتالي تضعف القوة الشرائية قليلة في آخر الموسم، وأن «الجامبو» يتواجد في الأسواق، وبدأت المطاعم والفنادق والثلاجات تستحوذ عليه؛ لتخزينه، ما رفع أسعاره.

أسعار مناسبة

ولفت الحزام إلى أن أسعار الأسماك تعتبر مناسبة، فسجل سعر كيلو الهامور الكبير 40 ريالًا، وسمك البالول 50 ريالًا، و6 كيلو الميد بـ100 ريال، والكنعد 60 ريالًا، والعراضي نوع 3 كيلو 100 ريال، ونوع 5 كيلو 100 ريال، والخوفع 3 كيلو 100 ريال، والشعري والعندق الكيلو 25 ريالًا.