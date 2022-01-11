توزيع 20 ألف عبوة ماء زمزم يوميا بالمسجد الحرام

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وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني، أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم موظفون يشرفون على متابعة العمال ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب.
وبين أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع الماء المبارك في جميع جنبات المسجد الحرام.
وأشار إلى أن إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام رفعت استعداداتها لتكثيف خدمات السقيا للزوار والمصلين خلال الأيام الماضية، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقا.
من جهة أخرى نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأول برنامج «وتزودا»، وذلك ضمن مبادرة «بالحكمة» التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، التي تعنى بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما.
وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام ناصر حمزي أن البرنامج يهدف إلى الحث على الإكثار من النوافل والطاعات وبيان فضلها ومكانتها في الشريعة الإسلامية وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث ينفذ هذا البرنامج طيلة العام على مسارين، أحدهما عن طريق أعضاء الهيئة الموجودين في صحن المطاف، والآخر عبر مركز التوعية الرقمية وهو عبارة عن إصدارات رقمية تحثهم على التزود من العمل الصالح والإكثار منه بعدة لغات.
سقيا زمزم:
- 140 موظفا للإشراف والمتابعة
- 1000عامل موزعون بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة
- تهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال
- عمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار
- الإشراف على تعبئة الحافظات
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