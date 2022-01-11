شكرا لقرائتكم خبر توزيع 20 ألف عبوة ماء زمزم يوميا بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توزع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، 20 ألف عبوة ماء زمزم، ذات الاستخدام الواحد، حجم 200 مل يوميا، على قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع 171 ألف لتر عن طريق الحافظات والعربات الذكية.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني، أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم موظفون يشرفون على متابعة العمال ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب.

وبين أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع الماء المبارك في جميع جنبات المسجد الحرام.

وأشار إلى أن إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام رفعت استعداداتها لتكثيف خدمات السقيا للزوار والمصلين خلال الأيام الماضية، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقا.

من جهة أخرى نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأول برنامج «وتزودا»، وذلك ضمن مبادرة «بالحكمة» التي دشنها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، التي تعنى بإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهما.

وأوضح مدير إدارة هيئة المسجد الحرام ناصر حمزي أن البرنامج يهدف إلى الحث على الإكثار من النوافل والطاعات وبيان فضلها ومكانتها في الشريعة الإسلامية وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث ينفذ هذا البرنامج طيلة العام على مسارين، أحدهما عن طريق أعضاء الهيئة الموجودين في صحن المطاف، والآخر عبر مركز التوعية الرقمية وهو عبارة عن إصدارات رقمية تحثهم على التزود من العمل الصالح والإكثار منه بعدة لغات.

سقيا زمزم:

