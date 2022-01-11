شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 4652 إصابة بكورونا وشفاء 2051 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 4652 حالة إصابة جديدة مؤكدة، وتعافي 2051 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 190 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 588183 حالة إصابة، فيما حالات التعافي 549558 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8897 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

