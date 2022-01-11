تسجيل 4652 إصابة بكورونا وشفاء 2051 حالة

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وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 588183 حالة إصابة، فيما حالات التعافي 549558 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8897 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
- إجمالي الإصابات 588,183
- حالات التعافي 549,558
- إجمالي الوفيات 8897
- إصابة جديدة 4652
- حالات تعاف جديدة 2051
- الحالات الحرجة 190
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