شكرا لقرائتكم خبر تجفيف مياه الأمطار باستخدام الآلات في المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها في ساحات ومرافق المسجد النبوي من خلال تشغيل كامل طاقاتها من الكوادر البشرية والآلية وفق خطط الحالات المطرية الموضوعة مسبقا.

حيث رفعت الوكالة السجاد من المواقع المكشوفة وجففت مياه الأمطار باستخدام الآلات والأيدي العاملة، ونظمت الممرات في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين، وذلك لضمان سلامتهم وتوفير جميع الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم في راحة وطمأنينة.

يأتي ذلك حرصا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في خدمة المسجد النبوي لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- والعناية بالزوار والمصلين.

على صعيد آخر تمكنت فرق أمانة المدينة المنورة الميدانية من معالجة آثار تجمعات مياه الأمطار، وإعادة الحركة لطبيعتها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف المياه في عدد من الطرق والأحياء، وذلك إثر الأمطار التي هطلت على المدينة المنورة.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن فرق النظافة، وفرق الصيانة وتشغيل شبكات تصريف مياه الأمطار، باشرت منذ وقت مبكر أمس أعمالها الميدانية في المواقع المحددة والمرصودة مسبقا من خلال الآليات والمعدات والكوادر البشرية.