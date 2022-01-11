«إثراء» يلهم 165 طفلا في المخيم الشتوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» غدا، المرحلة الأولى لمخيم «إثراء الشتوي 2022» الذي أطلق مطلع الأسبوع الحالي. وتهدف فعاليات المخيم إلى توسيع منظور الفن لدى الأطفال، وتطوير قيمهم الجمالية، وتحفيز خيالهم، وإشباع فضولهم، وحثهم على التعبير عما يدور حولهم، وتطوير مهاراتهم وشغفهم، عبر المسارات الإبداعية، التي تستهدف الأطفال من عمر 4 أعوام إلى 12 عاما.



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