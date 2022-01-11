مجلس الوزراء: تعاون سعودي قطري في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس، ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قطر.

كما وافق على انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للمحيطات، واستكمال وزارة الخارجية الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

واطلع المجلس خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته مع عدد من دول العالم في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

مبادرة الحوار السودانية

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض عددا من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، ودعمها كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

أمن واستقرار اليمن

وتطرق المجلس إلى ما توليه المملكة من حرص على تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها الشقيق، وما يبذله تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا السياق من جهود لدرء التهديد عن المنطقة، وتأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، مع استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للقانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بالبحار.

جدول الأعمالواطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

موافقات





تعديل المادة 7 من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 18 / 6 / 1441هـ، لتكون بالنص الوارد في القرار.

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة والنرويج.

انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للمحيطات، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة، لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للأكاديمية.

تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في قطر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية أوكرانيا، في مجال العلوم والتقنية والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

تعديل عدد من مواد تنظيم وزارة الرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 5 / 2 / 1442هـ، ومن ذلك تعديل الفقرتين 6 و7 من المادة الثانية، لتكونا بالنصين الآتيين «6- الترخيص لإقامة منشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية، وإقامة الفعاليات الرياضية ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي. 7- وضع قواعد ومعايير إنشاء المرافق والمنشآت الرياضية، ومراكز ومعاهد التدريب الرياضي، وإدارتها».

تحويل المركز الوطني للنخيل والتمور التابع لاتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى مركز يرتبط تنظيميا بوزير البيئة والمياه والزراعة، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

اعتماد الحساب الختامي لجامعة بيشة لعام مالي سابق.



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