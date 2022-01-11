حالة مطرية ثالثة وتقلبات على معظم المناطق

مرتفعات السروات
من جهته، بيّن رئيس لجنة «تسميات»، الدكتور عبدالله المسند، أنه من المتوقع أن تتمركز الحالة المطرية الثالثة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، وربما تمتد الأمطار حتى مرتفعات السروات في الباحة وعسير، وقد تمتد ناحية غرب منطقتي الرياض والقصيم، وشمال المنطقة الشرقية.
رعدية متوسطة
ذكر المركز الوطني للأرصاد أنه ما زالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة. كذلك تستمر الفرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق «مكة المكرمة، والرياض، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية»، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق «جازان، وعسير، والباحة». ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
وتوقع موقع «طقس العرب» أن الطقس سيكون في جدة نهارا مهيأ لهطول زخات رعدية من الأمطار، وستكون درجة الحرارة العظمى بها 31°م، وهي أقل بـ2°م من أمس. وسيكون الطقس ليلا مهيأ لهطول زخات رعدية من الأمطار، وستكون درجة الحرارة الصغرى 23°م، وهي أعلى بـ2°م من أمس.
وقال إن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى عبور سحابة رعدية شمال مدينة جدة، قادمة من البحر الأحمر، وستترافق بهطول زخات أمطار غزيرة وزخات من البرد. ومن المتوقع أن يستمر تأثر مدينة جدة بأحوال جوية غير مستقرة اليوم.
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