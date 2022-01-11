وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، عقدًا لـ 3 سنوات مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشروع تشجير وتسييج متنزه معيلة في منطقة الحدود الشمالية بزراعة آلاف الأشجار المحلية، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد الزراعة، التي تشمل الرعاية والري بالمياه المعالجة والحماية.
ويأتي مشروع تشجير متنزه معيلة بمنطقة الحدود الشمالية ضمن جهود المركز التي يبذلها تنميةً للغطاء النباتي والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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