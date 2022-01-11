تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها الميدانية، في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وتضمنت الأعمال خلال الربع الرابع من العام الماضي معالجة أكثر من 207.353 ألف متر طولي للدهانات، والعلامات المرورية، والخطوط الأرضية، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 164.306 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات، إلى جانب صيانة التجهيزات الداخلية لـ 7161 عامود إنارة، وإصلاح الأرصفة المتهالكة والتي بلغ حجمها 139.304 ألف م2، وإزالة وتحسين 4433 من الحواجز الخرسانية، ورفع ما يقارب 229.089 م3 من مخلفات البناء والهدم.



كانت هذه تفاصيل خبر معالجة التشوهات بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.