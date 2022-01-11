ترميم منازل مستفيدي خيرية نجران

حالة مطرية ثالثة وتقلبات على معظم المناطق أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أنه، حسب المرصد الألماني، من متوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة،... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> فصول الطين تنتظر الترميم احتضنت مدرسة ابن حرسون بقرية «مخارشة» طلاب وطالبات حي القابل جنوب نجران منذ 10 سنوات لتعليمهم القراءة والكتابة والقرآن الكريم... نجران: أحمد بالحارث نجران: أحمد بالحارث 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> دراسة لتطوير أصفر الأحساء أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبدالرحمن الدخيل لـ«دوت الخليج»، أن جهات الاختصاص في المركز،... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

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