ترميم منازل مستفيدي خيرية نجران

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حالة مطرية ثالثة وتقلبات على معظم المناطق
أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالعزيز الحصيني أنه، حسب المرصد الألماني، من متوقع خلال الـ36 ساعة المقبلة هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة،...
فصول الطين تنتظر الترميم
احتضنت مدرسة ابن حرسون بقرية «مخارشة» طلاب وطالبات حي القابل جنوب نجران منذ 10 سنوات لتعليمهم القراءة والكتابة والقرآن الكريم...
دراسة لتطوير أصفر الأحساء
أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عبدالرحمن الدخيل لـ«دوت الخليج»، أن جهات الاختصاص في المركز،...
منصة إلكترونية للقبول الموحد في جامعة خالد
تعتزم جامعة الملك خالد التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، لإنشاء منصة إلكترونية للقبول الموحد، والخدمات التابعة لها.وتسعى...
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