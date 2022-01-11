شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. وزير الإعلام يفتتح أعمال الجمعية العمومية لـ «فانا» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مساء اليوم أعمال المؤتمر الـ 48 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، الذي تستضيفه "واس" في قصر الثقافة بالرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، ورؤساء الوكالات أعضاء الاتحاد.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مسيرة اتحاد وكالات الأنباء العربية خلال 47 عاماً.

ثم ألقى رئيس وكالة الأنباء السعودية رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية فهد بن حسن آل عقران كلمة، رحب فيها بالحضور وأعضاء الاتحاد في الرياض عاصمة العروبة، التي لم تتوان عن دعم ومساندة أي مشروع يحقق التكامل العربي في جميع المجالات.

وبيّن أن المشهد الإعلامي في واقعه يمر بمتغيرات جوهرية تمس كل أركان العملية الإعلامية، "الرسالة والمرسل والمستقبل والوسيلة "، فالمستقبل أو الجمهور الذي يعد أهم أركان الإعلام الأربعة ، اختلفت متطلباته وطريقته واختياراته ووسائله بشكل كبير، مشيراً إلى أهمية دور الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة للتغيير من وسائلها ووسائطها بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في صناعه الإعلام، فضلا عن تعزيز جهودها وتأثيرها واستمراريتها، بالنظر إلى ما تملكه هذه المؤسسات والوكالات من المصداقية والموثوقية المهنية.

ونوه رئيس "واس" في هذا الصدد بما تتمتع به وكالات الأنباء من أهمية كمصدر موثوق في نقل وتدفق المعلومات، وما تشكله من تأثير على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن أعمال المؤتمر ستناقش التحديات المشتركة، والتعاون وكيفية التعامل؛ للوصول إلى إعلام عصري وهادف ورزين ومؤثر ومتفاعل مع المتغيرات في المشهد الإعلامي والثورة الرقمية.

وفي ختام كلمته رفع آل عقران باسم اتحاد وكالات الأنباء العربية الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما لوكالات الأنباء العربية والإسلامية، مقدماً الشكر لمعالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على دعمه للمشاريع الهادفة لتطوير الإعلام، موصلا شكره لرؤساء وأعضاء الاتحاد وأمينه العام على ما قدموه من جهد خلال السنوات الماضية.

بعد ذلك ألقى المدير العام رئيس التحرير لوكالة الأنباء العمانية إبراهيم العزري كلمه أعرب فيها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده - حفظهما الله- على الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مسارات العمل العربي المشترك، وما قدمته ممثلة بوكالة الأنباء السعودية باستضافتها أعمال المؤتمر، ومساندة جهود اتحاد وكالات الأنباء العربية على امتداد مراحل التطور التي شهدها طوال السنوات الماضية، ومواصلة هذا النهج تعزيزا لدور الاتحاد الإعلامي، ومواكبته للقضايا والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية والعالم.

وأكد دعم سلطنه عمان ممثلة بوكالة الأنباء العمانية لجهود الاتحاد، إسهاما في تحقيق الإنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ثم ألقى الأمين العام للاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد أيار كلمه أكد في مستهلها أن الاتحاد طيلة السنوات الماضية عمل على تحقيق عدد من الأهداف لدعم وكالات الأنباء، ومد جسور التواصل مع مثيلاتها في العالم، مشيرا إلى أهمية تطوير العمل واستشعار المسؤولية تجاه المستجدات في ميدان العمل الإعلامي والتحولات.

بعد ذلك عرض فيلم وثائقي يحكي مسيرة وكالة الأنباء السعودية خلال نصف قرن.

إثر ذلك ألقى معالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي كلمة رحب فيها بالحضور ورؤساء وأعضاء الوكالات المشاركين في مؤتمر اتحاد ( فانا) في بلدهم الثاني المملكة ، مقدرا لهم إسهامهم في دعم العمل الإعلامي المشترك ، متطلعا لاستمرار التواصل المثمر؛ تحقيقا لتطلعات قيادات وشعوب الدول العربية.

وأشار معاليه إلى دور الإعلام في نقل الحقائق والمعلومات التي نعيشها، ولكن ما يخالف أدبيات العمل المهني ونشر المعلومات المضللة والمغلوطة يستوجب التدقيق والرد لإيصال المعلومات الصحيحة.

وقال الدكتور القصبي :" لقد أصبح كل فرد في مجتمعاتنا اليوم مصدراً ومستقبلاً للأخبار عبر تطبيقات التواصل الاجتماعية، الأمر الذي يستلزم مواكبة هذه المرحلة، وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على استثمار هذه المنصات والوسائل لخدمة الخطاب الإعلامي العربي".

وأكد معاليه أن دور وكالات الأنباء العربية محوري ومفصلي ومهم، وعليها مسؤولية لتجويد الوسائل الإعلامية لإيصال الرسائل الهادفة، مؤكدا دعم وزارة الإعلام لتحقيق هذه الأهداف، وستفتح عبر" واس" الأبواب للاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات، وسنسهم بإذن الله في تأهيل الكوادر لصناعة إعلام عربي مميز.

وأعرب معالي الدكتور القصبي عن شكره لرؤساء وكالات الأنباء أعضاء (فانا) على جهودهم، بما يعزز من متانة العلاقات الراسخة في الدين والعروبة والجوار والمواقف المشتركة.

وبهذه المناسبة وتقديرا من وكالة الأنباء السعودية لجهود من خدموا اتحاد وكالات الأنباء العربية ، كرمت "واس" عددا من رؤساء الاتحاد السابقين، وقام بتسليم الدروع التذكارية نيابة عن معالي وزير الإعلام، الدكتور فهد آل عقران لكل من معالي الشيخ مبارك بن دعيج الإبراهيم الصباح، ومعالي الأستاذ فيصل الشبول ،تسلمها نيابة عنه المدير العام لوكالة الأنباء الأردنية، ومعالي الأستاذ عبد الله بن فهد الحسين، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك العريمي، والأمين العام للاتحاد.

وأُعلن خلال الحفل نتائج مسابقة اتحاد وكالات الأنباء العربية لأحسن تقرير وأحسن صورة، التي أقرها الاتحاد سنوياً؛ تشجيعا للعمل الصحفي المميز بين الوكالات الأعضاء، حيث فاز مصور وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك محمد الشريف بجائزة الاتحاد لأفضل صورة لعام 2021 م، عن صورته (الرسم بالضوء)، فيما حجبت جائزة التقرير الصحفي لهذا العام لعدم استيفاء المشاركات لشروط الجائزة.

بعد ذلك كرّمت وكالة الأنباء السعودية نائب الرئيس السابق أحمد بن إبراهيم العوض نظير جهوده في خدمة "واس".

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.