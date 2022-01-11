شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 25 خدمة إلكترونية بأمانة الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة 49 طلبًا بمنصة إسناد والتفاعل مع 476 رسالة بريد إلكتروني

- إتمام 687 معاملة بلدية إلكترونية

- تضمنت العديد من الخدمات بينها تطوير نظام تحديث الموقع الجغرافي للصكوك

فعّلت أمانة الأحساء ممثلة بالإدارة العامة للتحول الرقمي خلال الربع الرابع من العام الماضي، 25 خدمة إلكترونية لتعزيز مساعي الأمانة في تطوير الأنظمة الإجرائية، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين وتسريع إنجاز المعاملات.

وأوضحت الأمانة أن الخدمات التي استحدثت تضمنت رقمنة الهيكل التنظيمي للأمانة، وتطوير نظام تحديث الموقع الجغرافي للصكوك ونظام تعديل الصكوك وضم الزوائد التخطيطية، وتحسين آلية العمل في محطات الرصد المساحي VRS ، وترقية نظام فرز ودمج الأراضي، وإجراء تحديثات لنظام رخص البُنى التحتية، وتنفيذ تحديثات لنظام إدارة أعمال لجنة التظلمات والشكاوى، وإطلاق التقديم الإلكتروني لـ "وظائف المستخدمين والبنود - برنامج تمهير "، وإطلاق الرابط الإلكتروني للأسبوع الدولي للتوعية بالاحتيال، والعمل مع فريق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لنقل مركز البيانات ضمن مشروع توحيد مراكز البيانات، والربط مع بوابة الفرص الاستثمارية "فرص"، والتكامل مع الخارطة الاستثمارية، وتحديث العمليات الرقمية مع المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء"، والتكامل مع برنامج معلومات إدارة المشاريع " PMIS".

كما أطلقت 3 منصات إلكترونية خدمية تتمثل في الخدمة الإلكترونية لتصاريح مواقف "عربات الكرفان" بشاطئ العقير، وخدمة شكاوى المواقف مدفوعة الأجر، ومنصة الشؤون القانونية لإدارة أعمال الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وأشارت إحصائية الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين خلال الفترة ذاتها إلى معالجة 49 طلبًا بمنصة إسناد، والتفاعل مع 476 رسالة بريد إلكتروني، وإتمام 687 معاملة بلدية إلكترونية، وتقديم الدعم الفني لـ 340 معاملة تتعلق بفرز ودمج الأراضي وتحديث الصكوك، إضافة إلى التعامل مع 340713 رسالة نصية.