شكرا لقرائتكم خبر معالجة 23 ألف بلاغ عن التشوهات البصرية بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أنه عولج ما يزيد على 23,113 بلاغا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.
وشملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة وحواجز الحفريات والمخلفات الصلبة وصيانة أعمدة الإنارة وحفر الشوارع، إضافة إلى أن هذه الجهود الميدانية ضمن حملة «صور وأرسل»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة 23 ألف بلاغ عن التشوهات البصرية بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.