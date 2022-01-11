شكرا لقرائتكم خبر معالجة 23 ألف بلاغ عن التشوهات البصرية بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عالجت أمانة منطقة عسير البلاغات الواردة المتعلقة بالتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة، التي تلقتها عبر مركز الاتصال الموحد 940، وعبر تطبيق بلدي.

وأوضحت الأمانة أنه عولج ما يزيد على 23,113 بلاغا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار اليوم لمعالجة البلاغات بشكل فوري.

وشملت البلاغات الواردة ملاحظات على النظافة وحواجز الحفريات والمخلفات الصلبة وصيانة أعمدة الإنارة وحفر الشوارع، إضافة إلى أن هذه الجهود الميدانية ضمن حملة «صور وأرسل»، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة والإسهام في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.