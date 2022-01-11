صيانة شاملة لعبارات تصريف مياه الأمطار بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من جاهزيتها لموسم الأمطار الحالي من خلال ضمان كفاءة الأداء، شرعت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة الطائف في تنفيذ برنامج لفحص وصيانة شبكات المضخات بالأنفاق والكباري. ويأتي البرنامج ضمن برامج الصيانة الشاملة لشبكات التصريف والمضخات وعبارات تصريف مياه الأمطار والسيول الصندوقية والمفتوحة. وعملت الفرق الميدانية على اختبار الأداء وفحص شبكة التمديدات وخراطيم الشفط والأجزاء الميكانيكية والكهربائية واستبدال الأجزاء التالفة. وأوضحت أمانة الطائف أنها رفعت جاهزيتها استعدادا لموسم الأمطار ووضعت خططا استباقية، وجرى نشر الفرق الميدانية بالمواقع غير المخدومة بشبكة للتصريف لضمان سلامة الأهالي وسلاسة الحركة المرورية والتخلص الفوري من التجمعات المائية. وبينت الأمانة أن أكثر من 1000 عامل ومعدة، جرى تخصيصها للتدخل السريع ومعالجة الحالات الطارئة والمتعلقة بالحالة المطرية.

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