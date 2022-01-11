استعادة 500 ألف م2 تعديات على أراض حكومية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية أزالت 14 موقعا شرق الصالحية، عبارة عن أحواش وهناجر، تم بناؤها على أراض حكومية دون رخص بناء، حيث تواصل الأمانة جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.
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