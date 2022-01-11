حملة ميدانية لمكافحة البيع العشوائي بشوارع مكة

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وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين بحي كدي القديم، حيث جرت مصادرة وإتلاف طن من الخضراوات المشكلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، إضافة إلى مصادرة طن من الأخشاب والمفروشات التي تباع بطرق عشوائية من قبل الباعة الجائلين، حيث أتلفت كامل المصادرات في نفس الموقع، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
ونفذت الفرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية رقابية مشتركة، مع الإدارة العامة للنظافة، على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في نطاقها الإشرافي، أسفر عن مصادرة 500 كجم من الفواكه والخضار وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها وإتلاف الفاسد.
وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أن مراقبي البلديات الفرعية يبذلون جهودا كبيرة في متابعة المناطق التي تنتشر فيها ممارسة البيع الجائل وبطرق غير نظامية للتخلص منها وتأمين بيئة صحية آمنة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتدعو الجميع بضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.
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