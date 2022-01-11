- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
القبض على مواطن ومقيم ارتكبا 3 حوادث جنائية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية التشادية،...
القبض على 3 مواطنين لنقلهم 8 مخالفين لنظام أمن الحدود
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن تمكُّن قوة المهمات والواجبات بشرطة محافظة القنفذة، من القبض على (3) مواطنين؛...
الغذاء والدواء ترصد 53 منشأة مخالفة خلال ديسمبر 2021
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر ديسمبر من العام 2021م، وذلك...
ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بعمليات سطو
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على 3 أشخاص، مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية،...
القبض على 4 مواطنين لحيازة وعرض مواد مخدرة
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 4...
تدشين روبوت ماء زمزم
دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت ماء زمزم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" من خلال...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم بحوزته 20 كيلوجراما من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.