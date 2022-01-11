اخبار السعوديه

القبض على مقيم بحوزته 20 كيلوجراما من الحشيش

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القبض على مواطن ومقيم ارتكبا 3 حوادث جنائية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية التشادية،...

013aec6210.jpgمكة المكرمة :دوت الخليج
579cede5e1.jpg08 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على 3 مواطنين لنقلهم 8 مخالفين لنظام أمن الحدود

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن تمكُّن قوة المهمات والواجبات بشرطة محافظة القنفذة، من القبض على (3) مواطنين؛...

icon-byline.pngالقنفذة: دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1443 هـ

الغذاء والدواء ترصد 53 منشأة مخالفة خلال ديسمبر 2021

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر ديسمبر من العام 2021م، وذلك...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بعمليات سطو

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على 3 أشخاص، مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على 4 مواطنين لحيازة وعرض مواد مخدرة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 4...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1443 هـ

تدشين روبوت ماء زمزم

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت ماء زمزم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" من خلال...

icon-byline.png‏مكة المكرمة : دوت الخليج
icon-clock.png08 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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