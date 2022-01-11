القبض على مقيم بحوزته 20 كيلوجراما من الحشيش

القبض على مواطن ومقيم ارتكبا 3 حوادث جنائية صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية التشادية،... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على 3 مواطنين لنقلهم 8 مخالفين لنظام أمن الحدود صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن تمكُّن قوة المهمات والواجبات بشرطة محافظة القنفذة، من القبض على (3) مواطنين؛... القنفذة: دوت الخليج القنفذة: دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

الغذاء والدواء ترصد 53 منشأة مخالفة خلال ديسمبر 2021 رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر ديسمبر من العام 2021م، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بعمليات سطو صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على 3 أشخاص، مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

القبض على 4 مواطنين لحيازة وعرض مواد مخدرة صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 4... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

تدشين روبوت ماء زمزم دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت ماء زمزم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" من خلال... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

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