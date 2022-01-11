القبض على مواطن ومقيم ارتكبا 3 حوادث جنائية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية التشادية، ارتكبا (3) حوادث جنائية تمثلت في التربص بالمارة والاعتداء عليهم وسلبهم بمحافظة جدة. وجرى إيقافهما واتُخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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