شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف صوت خلال 48 ساعة بانتخابات غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تستمر عملية الإدلاء بالأصوات حتى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء

- استخدام وسائل تقنية حديثة في الانتخاب والتصويت

- إتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة

تواصل انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة 19 (1443_1447هـ)، تلقي أصوات الناخبين والناخبات منذ بدء التصويت صباح الأحد على أن تستمر عملية الإدلاء بالأصوات وحتى التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء.

وأوضحت وزارة التجارة بأن عملية التصويت تسير وفق الآلية التنظيمية المحددة لها حيث تتيح الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، كما تتيح للناخب خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.

وكشفت الوزارة عن بلوغ إجمالي عدد الأصوات للمرشحين 24.393 صوتاً، كما بلغ عدد المصوتين 8 آلاف ناخب وناخبة خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث يتنافس 18 مترشحًا للفوز بتسعة من مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا.

وتشرف وزارة التجارة وفقاً لنظام الغرف التجارية الجديد على انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف، كما تراقب الوزارة التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يشار إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية تضمنت عددًا من المزايا من أهمها وضع معايير لتقويم أداء الغرف التجارية، ونشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتشكيل كيانات مؤسسية بمعايير عالمية، ومتابعة وتطوير أداء الكيانات التجارية.