شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن تأجيل موعد انعقاد المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022؛ الذي كان مقررًا عقده في العاصمة السعودية الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الفترة 1 - 2/ 2/ 2022م.

وأفادت الهيئة بأن تغيير موعد التجمع الدولي لصناع القرار حول العالم والمعنين بالأمن السيبراني؛ يأتي من منطلق الحرص على سلامة المتحدثين والمشاركين، وفي إطار الجهود الاحترازية المبذولة على المستوى الدولي لاحتواء جائحة (كوفيد-19)، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقًا عن الموعد الجديد المقرر لإقامة المنتدى.