شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يثمّن دعم التحالف لانتصارات القوات اليمنية على الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ثمّن معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وبمشاركة فاعلة من الإمارات، موضحا أن هذا الدعم لعب دور أساسي وحاسم في صناعة الانتصارات، التي حققها أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني، والهزائم النكراء التي منيت بها مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن أبطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء، تمكنوا من تحقيق تقدم كبير في جبهات جنوب محافظة مأرب، وتحرير أجزاء واسعة من مديرية حريب وسط انهيارات واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.

وأشار إلى أن ألوية العمالقة والجيش ينفذون عملية التفاف مُحكمة ويصلون وسط مديرية حريب متجاوزين مركزها عبر منطقة لصاد وجراذا، ومحاصرة عناصر مليشيا الحوثي في مركز المديرية وقطع خطوط إمدادهم، عبر عقبة ملعا التي تصل مديريتي حريب بالجوبة وسط غطاء من صقور الجو في تحالف دعم الشرعية.

وبيّن أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من التقدم كيلو مترات إلى شرق معسكر أم ريش، موضحا أنه جاري إحكام الطوق على بقايا عناصر المليشيا الحوثية في جبهة البلق الشرقي من اتجاه الشرق والغرب، والتقدم نحو مواقع العدو في مديرية الجوبة.