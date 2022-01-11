استكمال الاستعدادات لاستضافة تمرين «أمن الخليج العربي 3» بالشرقية

ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة والتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الداخلية استعداداتها لاستضافة التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 3" بالمنطقة الشرقية، الذي يقام تنفيذًا لقرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الـ (37).

محمد يوسف

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