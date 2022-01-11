- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
مجلس الوزراء يقر انضمام المملكة للتحالف العالمي للمحيطات
عقد مجلس الوزراء جلسته، اليوم، ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس...
الغذاء والدواء ترصد 53 منشأة مخالفة خلال ديسمبر 2021
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء 53 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر ديسمبر من العام 2021م، وذلك...
ضبط 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بعمليات سطو
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على 3 أشخاص، مواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية،...
القبض على 4 مواطنين لحيازة وعرض مواد مخدرة
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على 4...
تدشين روبوت ماء زمزم
دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي روبوت ماء زمزم ضمن برنامج "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" من خلال...
الأرصاد: فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ما زالت الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى...
عودة الابتدائي بين يوم و5 أسبوعيا
يعود نحو 3 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية لمقاعد الدراسة بعد حوالي عامين من الانقطاع عن الدراسة الحضورية بمدارسهم، حيث سيتفاوت...
100 ألف ريال عقوبة العبث بأجهزة الرصد البيئي
حدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، 13 مخالفة ضمن لائحة التفتسش البيئي، ورصد الغرامات المترتبة على كل مخالفة، من ضمنها...
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن حقوق كبار السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.