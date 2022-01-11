شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تؤدي لانفجار السخانات خلال الشتاء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن أربعة أسباب قد تؤدي لانفجار السخانات خلال الشتاء، مشيرا إلى أن الأسباب الرئيسية تتمحور حول انفجار السخان في عملية تعطل صمام الأمان، نتيجة لوجود أملاح مترسبة، تليه مشكلة تسرب الماء بسبب حدوث تآكل وصدأ في الهيكل أو ضعف بنقاط اللحام، فيما يتمثل ثالث هذه الأسباب في عدم فصل المنظم الحراري "الثرموستات" عند الوصول للدرجة الموصى بها، وأخيرًا، حينما تكون سماكة أسطوانة الخزان أقلَّ من المطلوب؛ مما يزيد من ضغط البخار داخل السخان.

وتتفاعل عدد من الجهات الحكومية في توعية المجتمع للاستخدام الأمثل لوسائل التدفئة الحديثة التي تعتبر الخيار الأول لجميع المستهلكين، خصوصًا مع الانخفاض الملحوظ لدرجات الحرارة بين مناطق المملكة، عبر عدة أسباب قد تقي بعد الالتزام فيها من تلافي حدوث الكوارث في عمل إحدى وسائل التدفئة المهمة وهي (السخانات) كون استخدام السخان يكون بصورة دورية ومستمرة في المنازل وجميع المرافق اين كانت.

يشار إلى أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أطلقت حملة توعية تحت شعار شتاء آمن من خلال توصية بأهمية الصيانة الدورية لسخانات المياه التي تحمي الفرد والأسرة من مخاطر عديدة في فصل الشتاء التي تزيد من الاستهلاك عليه.