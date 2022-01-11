شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 مواطنين لإشعالهم النار في أماكن مخالفة بعسير وتبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في الأماكن غير المخصصة لها، ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، في منطقتَي عسير وتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.