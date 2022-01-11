شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تخصص خطبة الجمعة القادمة عن حقوق كبار السن عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تعميم صادر اليوم، خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 11/6/1443هـ، للحديث عن حقوق كبار السن في الإسلام.

ويأتي تخصيص خطبة الجمعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية عبر منابرها الدعوية، في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ومنها حقوق كبار السن في الإسلام والتي أولتها قيادة هذه البلاد المباركة العناية الكبيرة وسنت لها الأنظمة.