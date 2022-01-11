شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 92 مخالفة للاحترازات بالأسواق والمراكز التجارية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1232 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 92 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة (940) تلقى 11 بلاغاً، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.

من ناحية أخرى تمكنت الفرق الرقابية بأمانة المنطقة ، أمس، من ضبط (4) شاحنات تحتوي على البطاطس الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ويقدر وزنها حوالي 100 طن، كانت معدة للتوزيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، وأوقفت على الفور وتم فرزها من قبل المراقبين الصحيين.