شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستضيف عمومية اتحاد وكالات الانباء العربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - • الاجتماع يستمر يومين بهدف تنسيق الجهود لتعزيز الحراك الإعلامي العربي
تحت رعاية وزير الاعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي ، تستضيف الرياض مساء اليوم ولمدة يومين اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الانباء العربية "فانا".
وذلك بحضور رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير وممثلوا 22 وكالة انباء عربية ، لبحث سبل تفعيل التعاون الصحفي والاعلامي المشترك بين وكالات الانباء العربية ، وتنسيق الجهود لتعزيز الحراك الاعلامي العربي .