شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 منشآت وضبط 415 مخالفة للاحترازات بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة جازان و بلديات المنطقة المرتبطة بها خلال الأيام العشرة الماضية نحو 1415 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم، نتج عنها إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 415 مخالفة للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، أن فرق الأمانة الميدانية تُكثف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية مشدداً على أهمية تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت، وتوفير جميع سبل السلامة الصحية والامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار إلى أهمية رفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لدى جميع المنشآت التجارية بالمنطقة، وتفعيل مبادرة " ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة, داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوافر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات للتعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا.