شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة أراضٍ حكومية تجاوزت 500 ألف متر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أمانة محافظة جدة أراضٍ حكومية بمساحة 503,600 ألف متر مربع في نطاق بلدية طيبة الفرعية، حيث تمكنت الفرق الرقابية بمشاركة الجهات الأمنية من إحباط تعديات على بعض الأراضي الحكومية والتي كانت عبارة عن أحواش وهناجر.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة 14 موقعاً شرق الصالحية، عبارة عن أحواش وهناجر، تم بناؤها على أراضٍ حكومية دون رخص بناء، حيث تواصل الأمانة جهودها الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية, للحدّ من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أية مخالفات أو تجاوزات.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.