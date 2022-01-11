اخبار السعوديه

عاجل : انخفاض إصابات كورونا في المملكة بفارق 126 حالة عن أمس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انخفاض إصابات في المملكة بفارق 126 حالة عن أمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (6524) إصابة حالة مؤكدة وتعافي(2051) حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (190).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (588183) حالة, وعدد حالات التعافي (549558), وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8897) "يرحمهم الله".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا