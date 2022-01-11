تدشين روبوت ماء زمزم

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم للشؤون الميدانية بالمسجد الحرام بدر اللقماني أن تقنية الروبوت الذكي تقوم على توزيع عبوات ماء زمزم بدون تدخل بشري، بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لخدمة بيت الله الحرام.
وأفاد اللقماني أن الروبوت يقوم بتوزيع (30) عبوة في الجولة الواحدة التي تستغرق (10) دقائق، ويعمل لمدة ثمانية ساعات، ويتميز بالوقوف لمدة (20) ثانية لأخذ عبوة ماء زمزم، ولا يصطدم بالأشخاص ولا يعيق الحركة، وحاصل على عدة شهادات منها براءة الاختراع، والشهادة الأوروبية cs.
وأشار إلى أن العمل جاري على تشغيل الروبوت على أوسع نطاق داخل المسجد الحرام، بالإضافة إلى خدمة الحقائب والأسطوانات المحمولة.
وأكد أهمية تطبيق أعلى المعايير في تحقيق الجودة الصحية من حيث أخذ عينات يومية وفحصها في مختبرات الإدارة للتأكد من سلامتها ومن ثم يتم فحص جميع العبوات قبل دخولها للمسجد الحرم للتأكد من سلامتها وخلوها من أي شوائب أو جراثيم, لافتاً الانتباه إلى أنه يتم متابعة كل ماهو جديد في عالم التقنية وجلبه لخدمة المسجد الحرام وقاصديه .
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