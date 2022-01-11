وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترمن نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: فرصة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.