شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الاحترازت بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة كافة الاستعدادات والإجراءات الصحية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحوراته.

وأوضح مدير عام المجمع فيصل مدني, أن الهدف من الإجراءات الحرص على سلامة الجميع من العاملين والزوار للمجمع, لافتا الانتباه إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق في إدارات وأقسام المجمع الفنية وأروقته مع الالتزام بقياس الحرارة بالمداخل, إضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات واستخدام المعقمات بشكل مستمر.