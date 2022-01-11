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تكثيف الاحترازت بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة للوقاية من كورونا

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الدمام - شريف احمد - رفع مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة كافة الاستعدادات والإجراءات الصحية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحوراته.

وأوضح مدير عام المجمع فيصل مدني, أن الهدف من الإجراءات الحرص على سلامة الجميع من العاملين والزوار للمجمع, لافتا الانتباه إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق في إدارات وأقسام المجمع الفنية وأروقته مع الالتزام بقياس الحرارة بالمداخل, إضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات واستخدام المعقمات بشكل مستمر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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