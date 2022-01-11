شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون التوجيهية» بالمسجد الحرام تنفذ برنامج «وتزودا» والان نبدء بالتفاصيل

وأوضح سعادة مدير عام الإدارة العامة لهيئة المسجد الحرام الأستاذ ناصر حمزي أن البرنامج يهدف إلى الحث على الإكثار من النوافل والطاعات وبيان فضلها و مكانتها في الشريعة الإسلامية وفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث ينفذ هذا البرنامج طيلة العام على مسارين أحدهما عن طريق أعضاء الهيئة المتواجدين في صحن المطاف، والآخر عبر مركز التوعية الرقمية وهو عبارة عن إصدارات رقمية تحثهم على التزود من العمل الصالح والإكثار منه بعدة لغات، يوجد بها باركودات لتحميلها من خلال الهواتف الذكية لقاصدي المسجد الحرام، مواكبة للتحول الرقمي بتوظيف التقنية في الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة حثيثة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- .