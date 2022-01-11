شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من أمطار رعدية غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد في الساعة الأولى من صباح اليوم، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وبين المركز الوطني للأرصاد إلى التنبيه يشمل محافظات الكامل، خليص، رهـاط، عسفان، مدركة، هدى الشام، الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر بإذن الله حتى الساعة الـ 9 صباحاً.