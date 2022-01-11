شكرا لقرائتكم خبر عن تعريف طلاب المدارس بمجالات الدراسة في الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن برنامج الإرشاد التعليمي والمهني «مستقبلي في قراري»، الذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، يمتد إلى زيارة طلاب مدارس المنطقة الشرقية للجامعات والكليات والمعاهد وزيارة فرق من الجامعة والمؤسسة العامة للتدريب التقني للمدارس بغرض تعريف الطلاب بمجالات الدراسة وآليات القبول، إضافة إلى إقامة المعارض والمشاركة في الندوات والمحاضرات؛ لتكوين قاعدة من البيانات والمعلومات لتحديد مسارات الطلاب.

وبيّن أن إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الشرقية بدأت سلسلة من زيارات الجامعات والكليات في المنطقة، الأسبوع الماضي، ضمن مشروع البرنامج، الذي يسعى لتبصير الطلاب بالفرص التعليمية والمهنية المتاحة، ومتطلباتها، وتنمية اتجاهاتهم الإيجابية نحو الأعمال والمهن، وإثارة اهتماماتهم بالمجالات العلمية والتقنية والفنية، بما يلبّي احتياجات وطنهم ومساعدة الطلاب على تحقيق أعلى درجات التوافق النفسي والتربوي مع بيئاتهم ومجالاتهم التعليمية والعملية التي يلتحقون بها.

وأشار إلى نشر المعلومات التعليمية والمهنية للطلاب من الجهات الرسمية، ومن خلال النشرات والأدلة والأفلام، بالإضافة إلى تفعيل الشراكات مع الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومنها شراكة إدارة تعليم المنطقة الشرقية مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وشراكتها مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

ويستهدف البرنامج، أحد البرامج الإنمائية التي تعمل وفق عمليات إجرائية، مساعدة الطالب في اتخاذ القرار المناسب لرسم مستقبله التعليمي والمهني، ومساعدة الطلاب في فهم ذواتهم، والتعرف على ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم، وتحقيق الاختيار الملائم لمهنة المستقبل.