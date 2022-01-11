شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 19 ألف طن نفايات بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة الجبيل ضمن مبادرة «التشوه البصري»، أكثر من 19 ألف طن من النفايات، و15.400 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر، خلال شهر جمادى الأولى للعام 1443هـ.

وأطلقت البلدية حملة نظافة ضمن مبادرة «التشوه البصري»، لإزالة المخلفات ورفع النفايات الصلبة وتعقيم وصيانة الحاويات بالمبيدات الحشرية وإزالة الرمال والأتربة من الشوارع وتسوية الساحات، بالإضافة إلى مراقبة وزيارة المحلات الصحية والغذائية بالأحياء السكنية بالمحافظة، ضمن برنامج متكامل يشمل الأحياء السكنية بشكل متتالٍ بدأتها بحي الصفاء وحي السهول وحي الواحد ومخطط الراشد ومخطط الخالدية.

وأشار رئيس البلدية م. نايف الدويش إلى استخدام 12 من الآليات الثقيلة لمسح الأراضي الفضاء في جميع الأحياء والطرقات والميادين بالمحافظة، وعدد من المراقبين ومسؤولي البلدية، بالإضافة إلى 9 مراقبين تابعين لمقاول النظافة، و250 عاملا من الفرق الأرضية التي ساهمت في إزالة الرمال والأتربة من الشوارع الجانبية والفرعية، بالإضافة إلى الكنس الآلي.

ولفت إلى تأمين عدد من حاويات النفايات لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أحياء المحافظة واستبدال التالف منها وصيانته، وتعميد فرق التقاط خلال فترة الحملة للشوارع الرئيسية والطرق الفرعية لإزالة النفايات البلاستيكية والمعدنية والورقية والمعلبات.