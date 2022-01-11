شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 13 فائزا بـ«التصوير الإعلامي» ضمن «شرقية خضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات م. زياد مغربل، أن الهدف من مسابقة «شرقية خضراء» للتصوير الإعلامي لغير المحترفين، والتي أطلقتها إدارة الحدائق وعمارة البيئة بوكالة الخدمات، تزامنًا مع مبادرة «شرقية خضراء»، تستهدف إبراز جهود الأمانة في التشجير، وزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة، من خلال إشراك المجتمع في العملية التنموية التي تشهدها المنطقة، والمساهمة في دعم وإبراز جيل إعلامي متخصص في صناعة المحتوى الهادف، وإبراز مقوّمات المنطقة الجمالية والسياحية.

وبيّن، خلال تكريم الـ13 الفائزين بالمسابقة، أن لجنة الجائزة حرصت على أن تكون المسابقة لغير المحترفين من هواة وطلاب وطالبات الجامعات، بهدف إبراز جهود الأمانة في التشجير وتوعية أفراد المجتمع بأهمية زيادة الرقعة الخضراء في الحدائق والمرافق العامة لرفع جودة الحياة.

من ناحيته، قدّم مدير عام الحدائق وعمارة البيئة م. علي السالم، شرحًا مفصّلًا عن المسابقة وأهدافها، وبلغ عدد المشاركات في الجائزة 37 مشاركة حققت منها 13 مشاركة معايير وشروط المسابقة التي تعتمد على التصوير من أجهزة «الجوال» بشكل عرضي وبدقة تصوير مناسبة، التي تعمل على توثيق بعض المشاريع والجهود لعملية التشجير في الحدائق العامة لإبراز جهود الأمانة في هذا المجال وتحقيقا لأهدافها في رفع جودة الحياة.

فيما ثمّن مدير فرع هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام علي مشنوي، جهود أمانة المنطقة الشرقية على إتاحة الفرصة لهواة التصوير لإبراز مواهبهم في مجال التصوير الإعلامي، مشيرًا إلى أن مهنة التصوير الإعلامي بالجوال أصبحت السائدة لدى اغلب المؤسسات الإخبارية والإعلامية، وأنه مع التسارع الكبير في التقنية أتيحت الفرصة للإعلاميين ووسائل الإعلام بتصوير ومونتاج الأفلام من خلال الجوال.