شكرا لقرائتكم خبر عن 1352 جولة تحرر 62 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 1352 جولة رقابية، نتج عنها، ضبط 62 مخالفة للإجراءات الاحترازية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات، إضافة إلى رفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للأنظمة والتعليمات، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.