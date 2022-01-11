شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مركز لقاحات تستقبل المراجعين بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستقبل 19 مركزاً للقاحات بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين؛ لاستكمال تلقي جرعات التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وذلك لمن أتموا إجراءات حجز موعد عبر تطبيقي «توكلنا» و«صحتي».

وتشمل مراكز اللقاحات التي تعمل بإشراف المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة 9 مراكز في حاضرة المدينة المنورة، تضم مركزاً للقاحات بجامعة طيبة، ومراكز لقاحات بالجامعة الإسلامية، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومركز نجود الطبي، ومستشفى الحياة الوطني، ومستشفى المدينة الوطني، والمستشفى العسكري، ومستشفى الحرس الوطني، ومحطة المدينة «تطعيم السيارة».

وتقدّم 3 مراكز جرعات التحصين للمراجعين، وتضم مركز لقاحات طيبة بينبع البحر، ومستشفى الهيئة الملكية بينبع الصناعية، ومستشفى صحي حي السميري، إضافة إلى مركز واحد لتقديم اللقاحات في كل من محافظات الحناكية، ومهد الذهب، والعلا، وخيبر، وبدر، ووادي الفرع، والعيص.