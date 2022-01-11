شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل عيسى الجوكم يتلقى العزاء في وفاة والده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتلقى مدير تحرير الشؤون الرياضية الزميل عيسى الجوكم، العزاء في وفاة والده «عبدالله أحمد ناصر الجوكم، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، وصُلّي عليه أمس في مقبرة قرية باربار بمملكة البحرين، ويقام العزاء بمجلس الشويخ بباربار.

”الخليج 365” وقد آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون».