الضباب يعانق القهر

عاجل | 100 ألف ريال عقوبة العبث بأجهزة الرصد البيئي حدد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، 13 مخالفة ضمن لائحة التفتسش البيئي، ورصد الغرامات المترتبة على كل مخالفة، من ضمنها... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 08 جمادى الآخرة 1443 هـ 08 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> طريق التوحيد ينعش شتاء تهامة تشهد المحافظات التهامية إقبالا كبيرا من مشتي محافظات السراة المرتفعة، إذ تتميز المحافظات التهامية هذه الأيام باعتدال الأجواء إذ... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

أمطار على 7 مناطق والثلوج تغطي جبال اللوز شهدت 7 مناطق أمس هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة شملت مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، بريدة، الحدود الشمالية والجوف،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

سعود بن نايف: أهمية بالغة لمجالس الأعمال استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس، رؤساء ونواب مجالس الأعمال السعودية الأجنبية، مؤكدا أن المجالس تقوم بدور حيوي... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

الفيصل يستقبل الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة أمس، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدكتور... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

الأمطار تستمر على المناطق الشمالية وسط تحذيرات من الدفاع المدني هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من مدن ومحافظات ومراكز منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك، ومحافظات تيماء وحقل وضباء... المناطق دوت الخليج المناطق دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

الغذاء والدواء: التشغيلات المتضررة من الشعيرية سريعة التحضير لم تدخل المملكة إشارةً إلى شروع السلطات في جمهورية فرنسا بسحب منتج شعيرية سريعة التحضير بسبب تجاوزه للحدود المسموح بها من مبيد أكسيد الإيثيلين... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

العدل: 2021 عزز التحول الرقمي لقضاء التنفيذ والتعامل مع الطلبات تم إلكترونيا بنسبة 100% حقق قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام المنقضي 2021م نقلة نوعية تمثلت في إطلاق النظام الإلكتروني "تنفيذ" في جميع محاكم التنفيذ... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 جمادى الآخرة 1443 هـ 07 جمادى الآخرة 1443 هـ

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