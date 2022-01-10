شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: الاستنزاف البشري للحوثيين ساهم في انهيارهم بشبوة ومأرب عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن الاستنزاف الكبير للمخزون البشري لمليشيا الحوثي الارهابية وعتادها العسكري المنهوب من معسكرات الدولة خلال العامين الماضيين، والضربات الموجعة التي وجهها صقور الجو في تحالف دعم الشرعية لأوكارها ومعاقلها؛ ساهم في الانهيارات غير المسبوقة في صفوف المليشيا بجبهات محافظتي شبوة ومارب، وقال: " نبارك الانتصارات الكبيرة التي حققها ابطال ألوية العمالقة والجيش الوطني والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

وقال عبر حسابه في "التويتر": " نأسف لسقوط عدد من المدنيين ضحية للألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المناطق المحررة في مديريات(عسيلان،بيحان،عين)،وندعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر،ونحث الفرق الهندسية والشركاء في مركز مسام لنزع الالغام السعودي لمضاعفة جهودهم وتطهير تلك المناطق من الالغام وعودة الحياة لطبيعتها".

وثمن الإرياني الدعم والإسناد الذي قدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكةوالمشاركة الفاعلة لألوية العمالقة والجيش الوطني لصناعة هذا الانجاز العسكري، مبينا أن ذلك أكد فرص حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، مضيفًا: "نؤكد أن هذا الدعم اللامحدود سيبقى محل تقدير وعرفان كل اليمنيين".