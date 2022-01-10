شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الشرقية تنبه المشتركين : لا نقوم بالاتصال وطلب الرموز الخاصة بالتصويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبهت غرفة الشرقية جميع المشتركين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، من أن الغرفة لا تقوم بالاتصال الهاتفي بأي مشترك ولا تطلب الرموز الخاصة بالتصويت أو طلب أي بيانات أو معلومات خاصة بالمشترك.

وبينت غرفة الشرقية إخلاء مسؤوليتها من أي إتصالات أو رسائل ترد بهذا الخصوص.

وكانت مرحلة التصويت لانتخابات غرفة الشرقية قد انطلقت الأحد الماضي بانتخاب أعضاء مجلس إدارتها للدورة 1443هـ - 1447هـ، حيث تضم قائمة المرشحين 18 مرشحا، فيما بدا التصويت من 9يناير الحالي وينتهي في 12 يناير في التاسعة مساء.