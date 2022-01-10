أمير مكة يطلع على أعمال مجمع الفقه الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو، يرافقه عدد من منسوبي المجمع.

واستمع الفيصل إلى شرح عن أعمال المجمع الذي تم تأسيسه قبل نحو 4 عقود، ويضم في عضويته مجموعة من كبار الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، يتولون دراسة مشكلات الحياة المعاصرة، والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.

ويعمل المجمع على نبذ الغلو والتعصب والتطرف والإرهاب من خلال نشر الاعتدال والوسطية والانفتاح والتسامح، إلى جانب تحقيق التلاقي الفكري والتكامل المعرفي بين علماء الأمة وفقهاء المذاهب الإسلامية المعتبرة الذين يمثلون الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ومجتمعات المسلمين، ويمثل المجمع نموذجا للاجتهاد الجماعي، وقد جاء تأسيسه في بداية الثمانينات بناء على مبادرة المملكة.

وعبر الأمين العام للمجمع عن شكر المجمع بأعضائه وخبرائه على ما يحظى به منذ تأسيسه قبل أربعة عقود من دعم متواصل وعناية فائقة ورعاية كريمة من لدن دولة المقر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

يذكر أن المجمع يعد أحد أجهزة منظمة التعاون الإسلامي الذي يمثل الذراع الشرعية والمرجعية الفقهية العليا للدول الأعضاء بالمنظمة والمجتمعات الإسلامية.

مجمع الفقه الإسلامي

