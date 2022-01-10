شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور حائل» يواصل توجيه وتنظيم المركبات خلال هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل المرور السعودي بمنطقة حائل تنظيم السير وتوجيه المركبات خلال هطول الأمطار، حفاظا على سلامة الأرواح من الخطر.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نبه في وقت سابق من أمطار رعدية على (الحائط - السليمي - الشملي - الشنان - الغزالة - الكهفة - المستجدة - بقعاء - حائل - سميراء - غزلانة – موقق) في حائل، مبينا أن التأثيرات المصاحبة تشمل تدني في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وأشار الأرصاد في التنبيه إلى أن الأمطار تستمر –بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية صباحا يوم غد الثلاثاء.