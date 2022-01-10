شكرا لقرائتكم خبر توقيع مذكرة لتحسين المشهد الحضري العام للعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمعالجة ظواهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والارتقاء الجمالي بمدينة مكة المكرمة، وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس مذكرة تفاهم مع شركة «توال»، وذلك من خلال تغطية الحواجز الخرسانية الخاصة بالمشاريع والحفريات بأغطية الفايبرجلاس.

‏وأوضح مدير إدارة تنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة المهندس متعب العتيبي، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تأتي في إطار تعزيز برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتتوافق مع أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم توفير 500 غطاء فايبرجلاس ذي طبيعة جمالية معبرة عن هوية الأمانة، والتي سيتم تنفيذها على مدار 90 يوما من التوقيع.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «توال» المهندس محمد الحقباني أن تعزيز المشهد الحضري يعد من أولويات الشركة وتعتمده في خططها الاستراتيجية، مبينا أن المشروع يسعى إلى مواكبة مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز المشهد الحضري لمدينة مكة.

من جهة أخرى رفعت أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 7 / 1 /1443 هـ إلى 26 / 5 / 1443هـ أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة خلال الحملة الموسعة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة وذلك ضمن النطاق الإشرافي للأمانة.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى إزالة أحد عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة، مشيرة إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.