شكرا لقرائتكم خبر توقيع مذكرة لتحسين المشهد الحضري العام للعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة تنمية الاستثمارات البلدية بالأمانة المهندس متعب العتيبي، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، تأتي في إطار تعزيز برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية 2030، وتتوافق مع أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لافتا إلى أنه بموجب الاتفاقية سيتم توفير 500 غطاء فايبرجلاس ذي طبيعة جمالية معبرة عن هوية الأمانة، والتي سيتم تنفيذها على مدار 90 يوما من التوقيع.
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «توال» المهندس محمد الحقباني أن تعزيز المشهد الحضري يعد من أولويات الشركة وتعتمده في خططها الاستراتيجية، مبينا أن المشروع يسعى إلى مواكبة مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز المشهد الحضري لمدينة مكة.
من جهة أخرى رفعت أمانة العاصمة المقدسة خلال الفترة من 7 / 1 /1443 هـ إلى 26 / 5 / 1443هـ أكثر من 5 آلاف سيارة خربة وهياكل تالفة خلال الحملة الموسعة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة وذلك ضمن النطاق الإشرافي للأمانة.
وأوضحت أن الحملة تهدف إلى إزالة أحد عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة، مشيرة إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة لتحسين المشهد الحضري العام للعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.